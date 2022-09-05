Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1

05.09.2022 22:18
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında Manisa FK'ya 1-0 yenildi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında Manisa FK'ya 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada kaleci Ömer topu elinden kaçırınca topu önünde bulan Laura'nın şutunu defans uzaklaştırdı.

38. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in şutunu kaleci Ömer uzaklaştırdı.

44. dakikada VAR kararıyla gelen penaltı vuruşunda Boldrin'in kullandığı penaltıyı kaleci Ömer kurtardı.

47. dakikada Manisa'nın kullandığı kornere iyi yükselen Ayberk'in kafa şutunu kaleci Szumski çizgiden kornere çeldi.

54. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Laura, meşin yuvarlağı üstten auta attı.

75. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağında topla buluşan Diallo'nun şutu direğin sağından auta çıktı.

83. dakikada kalecinin uzun pasında defansın arkasına sarkan Laura'nın şutunu kaleci Ömer kurtardı.

88. dakikada kullanılan kornerde Adem'den seken topu Ayberk tamamlayarak takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Suat Güz xx

Samsunspor: Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yusuf Abdioğlu x (Sarp dk. 79. x), Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik x (Cihan dk. 79 x), Celil Yüksel x (Yusuf Emre dk. 28 x), Kadeem Harris x (Ahmet Sağat dk 58 x), Fernando Boldrin x, Moryke Fofana xx, Gaetan Laura x,

Yedekler: Aykut, Novikovas, Yunus Emre, Soner, Şener, Douglas

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Manisa FK: Ömer Kahveci xxx, Muhammet Taha xx, Ayberk Karapo xxx, David Domgjoni xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Burak Altıparmak xx, Nizamettin Çalışkan xx, Edgar Prib x (Stark dk. 71 x), Marvin Gapka (Grezda dk. 71 x), Demba Diallo xx (Ba 90+4 ?), Batukan Kör x (Adem Büyük dk. 58 x)

Yedekler: Muhammed, Burak Destan, Mert, Fırat, Kadir,

Teknik Direktör: Levent Eriş

Gol: Ayberk (dk. 88) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Mücahit, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik, Sarp Ekinci, Yunus Emre, Cihan Kahraman (Samsunspor), Domgjoni, Diallo, Grezda (Manisa FK) - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1 - Son Dakika
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