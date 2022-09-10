Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından

10.09.2022 23:06
Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bütün oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Maçın ilk yarısında üç tane net pozisyonumuz var, rakibin hemen hemen pozisyonu dahi yokken, ancak böyle pozisyonlar biraz tecrübe gerektiriyor değerlendirme yönünde." diye konuştu.

İkinci yarı talihsiz bir şekilde on kişi kaldıklarını hatırlatan Diyadin, "Geri düşmemize rağmen iyi bir mücadeleyle golü de bulduk. Maalesef son dakikada yediğimiz gol ile de mağlup olduk." dedi.

Hakemin yönetiminden memnun olmadıklarını vurgulayan Diyadin, "Maçın hakemine gelince Ömer Faruk Turtay, geçen yıl benim burada yönettiğim maçtan sonra 5 maç ceza aldık. Hem transfer yasağı ile hem kadro ile uğraşacağız bir de gelen hakemlerin verdiği kararlar ile sonuç belli olacak. Bunun altından bu çocukların mücadelesi için nasıl bir cevap çıkacak. MHK böyle şeylerde bakacak, 'hakemler hangi maçlarda nasıl yönetim yapmış, hangi maçlarda ne olmuş' diye. Cezaya girmemek için daha fazlasını konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Diyadin, "Transfer dönemi de bitti, her eksildiğimizde hamle şansımız da gitgide azalıyor, sarı kartlar da ilerledikçe birikecek, bunun altından kalkmak kolay değil. Bu mücadeleyi vereceğiz, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Şafak: "Galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak da maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Rakibimiz ligin en çok koşan, en çok ikili mücadele kazanıp oyunu pozitif yönde oynayan takımlardan biriydi. Maçtan önce mücadele gücünün çok yüksek olacağını tahmin ediyorduk." dedi.

Şafak, ikinci yarıda kırmızı kartın olmasıyla daha hücuma yönelik bir oyun oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Maça da iyi başladık daha oyunun belli dönemlerinde oyundan düştük, ikinci yarıda tekrar toparladık bu sırada kırmızı kart oldu. Ardından gelen gol, daha sonra bazı talihsiz sakatlıklar özellikle sol taraf için bizi biraz sıkıntıya soktu. İki sebepten dolayı oyuncu değişiklikleri ister istemez geriye doğru çekilmemize sebep oldu. Daha sonra duran toptan bir gol yedik, ardından çok iyi reaksiyon verdik. Çok güzel bir galibiyet aldık, galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı. Daha öz güvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete ihtiyacımız vardı, bunu başardığımız için mutluyuz. Çok fazla hata yaptık, hatalarımızdan da ders çıkartacağız."

YORUMLAR
500
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği'nin 10 numarası 'sabır' dedi Gençlerbirliği'nin 10 numarası 'sabır' dedi
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:12 Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti
21:04 Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
20:28 Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi!
20:00 Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek
19:54 Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti
19:52 Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı
19:32 Hayat pahalılığına BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir yorum geldi: Bu ülke bir tek bize pahalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 23:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement