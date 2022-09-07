Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

07.09.2022 17:13
Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: Ozan Ergün

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK- Yeni Malatyaspor: Yiğit Arslan

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Eyüpspor- Adanaspor: Ramazan Keleş

20.00 Altay-Bodrumspor: Murat Erdoğan

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu- Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

YORUMLAR
500
Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri
Kaynak: AA

Boluspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:14:04. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement