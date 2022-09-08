Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan - Son Dakika
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Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan

08.09.2022 10:46
Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan

Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Altay ile Bodrumspor arasında oynanacak maçı hakem Murat Edoğan yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Altay ile Bodrumspor arasında oynanacak maçı hakem Murat Edoğan yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Altay, 11 Eylül Pazar günü Bodrumspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından müsabakada görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Deniz Turgut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Oran olacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Eylül, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan - Son Dakika
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