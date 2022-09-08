Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından müsabakada görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Deniz Turgut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Oran olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Eylül, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan - Son Dakika

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