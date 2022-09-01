Spor Toto 1. Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Göztepe- Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Spor Toto 1. Lig'in dördüncü hafta maçında Göztepe, 2 Eylül Cuma günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Maç öncesinde müsabakada görev yapacak hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı Balıkesir bölgesinden Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Çakır - Son Dakika