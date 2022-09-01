Maç öncesinde müsabakada görev yapacak hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı Balıkesir bölgesinden Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Oğuzhan Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Çakır - Son Dakika

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