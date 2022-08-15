Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman hangi kanalda? Erzurumspor - Pendikspor maçı şifresiz mi? Erzurumspor - Pendikspor maçı hakemi kim?

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 Pendikspor: 0 - Son Dakika

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