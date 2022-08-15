Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 Pendikspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 Pendikspor: 0

15.08.2022 23:06
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 Pendikspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor, kendi sahasında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor, kendi sahasında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada BB Erzurumspor'da Eren'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Süleyman penaltı noktasına doğru ortaladı. Pendikspor savunması topu kornere gönderdi.

28. dakikada BB Erzurumspor'da Orhan, sağ kanattan aldığı pasla rakip kalenin sağ köşesine sert vurdu, top kalecide kaldı.

46. dakikada orta sahadan pas alan Shala topu rakip kalenin sağ köşesine gönderdi. Kaleci Burak son anda topu kornere çıkarttı.

50. dakikada Eren Tozlu'nun sağ kanattan attığı pasla buluşan Süleyman'ın sert vurduğu top kalecide kaldı.

64. dakikada Pendikspor'da Gökcan Kaya'nın sağ kanattan açtığı ortaya Regattın kafayı vurdu top az farkla üstten auta çıktı.

68. dakika da oyuna girer girmez topla buluşan Olanare, kaleye sert vuruş gönderdi. Kalecinin müdahalesiyle top taca çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Anıl Usta xx

BB Erzurumspor: M. Göktuğ Bakırbaş x, Mustafa Akbaş x, Hasan Batuhan Artarslan xx, Süleyman x, Sefa Akgün x, Shala xx (Özgür Sert dk. 84 ?), Eren Tozlu x, Kenro Rosheuvel x (Olanare dk. 68 xx), Mustafa Yumlu x, Cengizhan Bayrak x, Orhan Ovacıklı xx

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Eyüp, Hüseyin, Yakup Kırtay, Alperen Karaca, Güney Yılmaz, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç x, Murat Akça xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kappel xx (Görkem Bitin dk. 60 xx), Muhammed Akarslan x (Enes Keskin dk. 67 xx), Karoly Regattin xx, Khaly Thiam xx, Nemanja Nikolics x (Ali Han Tunçer dk. 60 xx), Gökcan Kaya xx (Andras Ugrai dk. 77 xx), Ferhat Öztorun x (Erhan Kara dk. 77 x)

Yedekler: Emre Aydın, Berkay

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sarı kart: Murat Akça (Pendikspor) - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 Pendikspor: 0 - Son Dakika
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