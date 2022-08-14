Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından

14.08.2022 23:26
Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, takım olarak kötü oyun sergilediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, takım olarak kötü oyun sergilediklerini söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maç itibarıyla kendi sahalarında ve kendi seyircileri önünde kazanmak istedikleri ama mağlubiyetle sonuçlanan bir günü geride bıraktıklarını ifade etti.

Özellikle ligin ilk maçlarında takımların konsantrasyonunun düşük olduğunu dile getiren Püren, bugün aynı olayı kendilerinin yaşadığını belirtti.

Hazırlık döneminde uygulamaya çalıştıkları, yapmak istedikleri birçok şeyi bugün psikolojik faktörlerden kaynaklı olarak sahaya yansıtamadıklarını aktaran Püren, hazırlık dönemleriyle lig maçlarının farklılıklar gösterdiğini, bu tür kazaların yaşanabileceğini anlattı.

Erken yenilen gol ve 10 kişi kalmalarının oyun düzenlerini değiştirdiğine işaret eden Püren, "Önemli olan bizim oyunsal sürecimizin nasıl başladığı ve nasıl bittiğidir. Bugünkü oyundan açıkçası şahsım adına memnun değilim. Burada bunu kaza olarak nitelendireceğiz ama kendimizi eleştirmezsek doğruları bulamayız. Bunu da yapacak iradeye sahibiz. Güçlü bir camiayız." şeklinde konuştu.

Püren, takımda motivasyon eksikliği olduğunu yineleyerek, "Kaybedilmiş bir şey yok, ilk maçtı. Eksikliklerimizi göreceğiz, hatalarımızı göreceğiz, bunlardan ders çıkaracağız. Önümüze daha umutla bakacağımız bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Oyuncuların bireysel performanslarından ziyade takımın bütün olarak konuşulması gerektiğine değinen Püren, "Hep birlikte kötüydük, kötü bir oyunu ortaya koyduk. İstediğimizi yapamadık. Bence oyunsal olarak taraftarımızı memnun edecek bir oyun oynamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay ise geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Albayrak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Taraftarıyla bütünleşmiş bir camia olduklarını aktaran Altay, "Bu galibiyeti Fırat Albayrak kardeşimize armağan ediyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Maçın başından sonuna kadar istediklerini yaptıklarını belirten Altay, maça çok iyi başladıklarını ve oyun planlarını rakibin üzerinde birçok pozisyon yakalayarak uyguladıklarını kaydetti.

Biraz ciddiyetten uzaklaşıldığında hemen cezanın kesildiğini ifade eden Altay, "Bugün de tam böyle bir maç oluyordu. Son dakika ayağımızdaki topu rakibe verdik. Faul olmasa inanılmaz üzülürdüm." şeklinde konuştu.

Sakaryaspor taraftarının içinde maç izlemiş birisi olarak, iki takımın dostluğunun Türk futbola örnek olmasını dileyen Altay, "Kazanmak kaybetmek bir yana, bu olgunun Türk futbolunda her sahada bir parça yerleşik olmasını temenni ediyorum." dedi.

Altay, Sakaryaspor'a sezon boyunca başarılar diledi.

Maçın uzatma dakikalarında Sakaryaspor'un attığı ve VAR'da iptal edilen golün sorulması üzerine Altay, "Normalde bir temas vardı, golün faul olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 Göztepe: 0 Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 Göztepe: 0 Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest
Kaynak: AA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 23:26:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement