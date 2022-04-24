Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2

24.04.2022 22:30
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Eren Tozlu'nun ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alperen Uysal son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada sol kanattan Mücahit Albayrak'ın pasında ceza sahası içi solunda topu alan Hasek'in çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Gökhan Alsan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda üst direğe çarpan topa kale önünde dokunan Mücahit Albayrak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada Mustafa Akbaş'ın kendi sahasından uzun pasında topu alan Olanare'nin ceza yayı sağından yerden vuruşunda kaleci Alperen Uysal iki hamlede meşin yuvarlağı kurtardı.

64. dakikada Olanare'nin topun pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Orhan Ovacıklı'nın pasında penaltı noktasında bulunan Gökhan Alsan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

73. dakikada sol kanattan Jetmir Topalli'nin ortasında ceza sahası içinde kaleci Szumski ile İbrahim Yılmaz'ın pozisyonunda seken topu önünde bulan Eduart Rroca'nın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Şansalan xx, Furkan Ürün xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx

İstanbulspor: Alperen Uysal x, Melih Kabasakal x, Ologo x, Emrecan Uzunhan x, Ali Yaşar x (Tuncer Duhan Aksu dk. 69 x), Ferhat Yazgan x (Eslem Öztürk dk. 69 x), Muammer Sarıkaya x, Eduart Rroca xx, Jetmir Topalli x (Berkan Görmez dk. 88 ?), Valon Ethemi x (Emir Kaan Gültekin dk. 69 x), İbrahim Yılmaz x

Yedekler: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil, Kristal Abazaj, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan Ovacıklı xx, Gökhan Kardeş xx, Mustafa Akbaş xx, Mücahit Albayrak xxx, Estrela xx, Hasek xx (Alican Özfesli dk. 89 ?), Gökhan Alsan xxx, Olanare xxx (Aly Malle dk. 89 ?), Emircan Altıntaş xx (Süleyman Koç dk. 74 x), Eren Tozlu xx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 83 ?)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Ufuk Budak, Novikovas, Hüseyin Mevlütoğlu, Eyüp Oskan

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Eduart Rroca (dk. 73) (İstanbulspor), Mücahit Albayrak (dk. 45), Gökhan Alsan (dk. 64) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Ologo, Berkay Görmez (İstanbulspor), Mustafa Akbaş (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2

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BB Erzurumspor'da İstanbulspor hazırlıkları BB Erzurumspor'da İstanbulspor hazırlıkları

Erzurumspor Kulübü, İstanbulspor, Gökhan Alsan, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 BB Erzurumspor: 2 - Son Dakika
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