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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Denizlispor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Denizlispor: 1

28.11.2021 00:57
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Muammer'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ta kaldı.

66. dakikada ceza sahası dışında topu alan Eslem'in şutunu kaleci Stackhowiak kornere çeldi.

68. dakikada sol kanattan Ethemi'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Melih'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

81. dakikada Mustafa'nın sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Ömer Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

87. dakikada ceza sahası içine Asım'ın attığı topu alan Ömer'in şutunda topu kaleci Alper oyun alanı içine çeldi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın xx, Murat Şener xx, Cemal Alpay xx

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Ologo xx, Emrecan xx (Okan dk. 46 xx), Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xxx (Cajic dk. 88 ?), Muhammer Sarıkaya xx (Ferhat dk. 60 xx), Eslem xx, Topalli xx (Berkay dk. 84 ?), Ethemi xx (Emir Kaan dk. 88 ?), İbrahim

Yedekler: Ljubic, Yusuf Ali, Mertan, Kağan Miray

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Denizlispor: Stackhowiak xx, Hakan Çinemre xx (Onazi dk. 88 ?), Oğuz Yılmaz xx, Schwechlen xx, Muhammed xx, Aissati xx, İlhan Depe xx (Asım dk. 73 xx), Özer xx, Gökhan Süzen xx (Okan dk. 73 xx), Mayi xx (Mustafa dk. 57 xx), Ömer Şişmanoğlu xxx

Yedekler: Abdülkadir, Erdal, Darri

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Melih (dk. 68) (İstanbulspor), Ömer Şişmanoğlu (dk. 81) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Osman Zeki Korkmaz (Teknik Direktör) (dk. 90+2) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Alperen, Emrecan, Oğuzhan (İstanbulspor), Ömer Şişmanoğlu, Onazi (Denizlispor) - İSTANBUL

Ömer Şişmanoğlu, İstanbulspor, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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