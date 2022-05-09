Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Altınordu: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Altınordu: 2

09.05.2022 00:57
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Altınordu: 2

2 berabere kaldı.

2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Babacar Gueye'nin vuruşunda top savunmadan sekip Samed Ali'nin önüne düştü. Samed Ali'nin şutunda kaleci Ali Emre geçit vermedi.

38. dakikada Kocaelispor sağ kanattan atak gerçekleştirdi. Diop'un ortasında kafaya yükselen Gueye'nin şutunda top üstten auta çıktı.

45+4. dakikada Kocaelispor rakip ceza sahasına üst üste yaptığı ortalarla etkili oldu. Altınordu savunmasından seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Mehmet Taş topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Ahmet İlhan Özek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

65. dakikada Altınordu kontratağa çıktı. Ceza sahasına yerden çevrilen topa gelişine vuran Recep Aydın fileleri havalandırdı. 1-2

86. dakikada Altınordu kalecisi ofsayt kullanacağını zannederek topu yere bıraktı, o sırada ofsayttan doğan bir serbest vuruş söz konusu olmadığı için Kolovos gelip topu ağlara gönderdi. Gol nizami sayıldı. 2-2.

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık, İsmail Şencan, Serkan Çimen

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Mehmet Yılmaz x ( Alpay Çelebi dk. 90 ?), Mazlum Demir xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, Mehmet Taş xxx, Samed Ali Kaya xx (Kubilay Yavuz dk. 68 xx), M. Diop xx (M. Pereira dk. 68 xx), D. Kolovos xx, Benhur Keser xx (Akanbi Rasheed dk. 83 ?), Babacar Gueye xx

Yedekler: Doğukan Kaya, Berkay Dabanlı, Omolo, Olcan Gökdemir, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Fırat Gül

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx, Volkan Fındıklı xx, Erdi Dikmen x (Yusuf Yalçın Arslan dk. 11 xx), Ali Dere xx, Kürşad Sürmeli xx (Muzaffer Kocaer dk. 72 xx), Kubilay Aktaş xx, Recep Aydın xx, Ahmet İlhan Özek xx, Şeref Özcan xx, Hüsamettin Yener xx (Anıl Arıcıoğlu dk. 90+4 ?)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Kenan, Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Yusuf Can Esendemir,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Mehmet Taş (dk. 45+4) (Kocaelispor), Ahmet İlhan Özek (dk. 50), Recep Aydın (dk. 65) (Altınordu)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Musa Nizam, Mehmet Taş (Kocaelispor), Kürşad Sürmeli, Kubilay Aktaş, Yusuf Arslan (Altınordu) - KOCAELİ

YORUMLAR
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Ahmet İlhan Özek, Mehmet Taş, Altınordu, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Altınordu: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Altınordu: 2 - Son Dakika
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