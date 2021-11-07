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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1

07.11.2021 21:22
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Bursaspor'u konuk eden Kocaelispor maçı 2-1 kazandı.

Spor Toto 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Bursaspor'u konuk eden Kocaelispor maçı 2-1 kazandı.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor'da Cisse'nin rakip ceza sahasının hemen dışından altı pas üzerine kaleye paralel ortasında topla buluşan Dino Ndlovu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

31. dakikada Bursaspor'da Zalazar kırmızı kart gördü.

51. dakikada Yılmaz'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Benhur ikinci golü kaydetti. 2-0

61. dakikada Bursaspor Namık Alasgarovun penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı.

88. dakikada yedek kulübesinde bulunan Matavz kırmızı kart gördü.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Sezgin Çınar xx, Murt Temel xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Musa Nizam xx, Yılmaz Özeren xx (Mehmet Taş dk. 73 x), Dino Ndlovu xxx, Abdoulaye Cisse xxx, Georges Constant Mandjeck xx, Semih Karadeniz xx, Mouhamed Diop xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46 x) (Bahattin Köse dk. 89 ?), Terrence Leonard Tisdell xx (Dilaver Güçlü dk. 73 x), Benhur Keser xxx (İsa Nalbant dk. 90 ?)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Onur Atasayar x (Hasan Ayaroğlu dk. 85 ?), Namık Alaskarov x (Reagy Baah Ofosu dk. 85 ?), Tim Matavz x (Batuhan Kör dk. 46 x), Kerem Şen x (Emirhan Aydoğan dk. 60 x), Kubilay Sönmez x, Mert Yılmaz x, Luka Capan x, Nicolas Mauricio Zalazar x, Burak Altıparmak x, Massimo Bruno x (Elton-Ofoi Acolatse dk. 60 x)

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Dino Ndlovu (dk. 8), Benhur Keser (dk. 50) (Kocaelispor), Namık Alaskarov (dk. 61 pen.) (Bursaspor)

Kırmızı Kartlar: Nicolas Mauricio Zalazar (dk. 32), Tim Matavz (Yedek Kulübesi) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Diogo Aleksis, Mandjeck, Dino Ndlovu, Abdoulaye Cisse, Mehmet Taş (Kocaelispor), Batuhan Kör (Bursaspor) - KOCAELİ

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1

Mehmet Taş, Spor Toto, Bursaspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor


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