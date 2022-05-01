Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3

01.05.2022 17:59
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada kullanılan Erhan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Landre kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Hakan, kaleci Canberk'in faulü sonrası yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltı kullanan Ozegovic'in vuruşuna kaleci Canberk gole izin vermedi.

29. dakikada sağ kanattan Diallo'nun pasında topla buluşan Gakpa'nın vuruşunda top auta çıktı.

39. dakikada Bruno'nun ortasında Pedro'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

46. dakikada ceza sahası dışında Bruno'nun ortasında topla buluşan Bifouma topu ağlara gönderdi. 2-1

52. dakikada İsmail'in vuruşu sonrasında kale çizgisinde topu eliyle çıkaran Taha, kırmızı kart gördü. Hakem penaltı verdi.

54. dakikada beyaz noktanın başına geçen Pedro topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Furkan Ürün xx, Murat Temel xx

Manisa FK: Birkan xxx, Gakpa xx (Selim dk. 76 xx), Hakan xx, Kouter xx, Sadi xx, Landre xxx, Diallo xx (Tabekao dk. 58 xx), Ozegovic x (Okan dk. 57 xx), Erhan x (Bedirhan dk. 57 xx), Çağrı x (Özgür dk. 69 xx)

Yedekler: Samet, Yiğit, Anıl, Veli, Arda, Özgür

Teknik Direktör: Turgay Altay

Bursaspor: Canberk xx, Alaskarov x (Bifouma dk. 46 xxx), Hasan xx (İsmail dk. 45 xx), Mehmet xx, Capan xx, Zalazar xx, Burak xx, Pedro xxx (Acolatse dk. 74 xx), Uğur xx, Enver xx (Kubilay dk. 79 xx), Bruno xxx (Vefa dk. 87 ?)

Yedekler: Talha, Ramazan, Yusuf, Eren, Berat

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Landre (dk. 8) (Manisa FK), Pedro (dk. 39 ve 54 pen.), Bifouma (dk. 46), (Bursaspor)

Kırmızı kart: Muhammet Taha (dk. 53) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Sadi, Kouter, Çağrı, Hakan (Manisa FK) Enver (Bursaspor) - MANİSA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Bursaspor: 3 - Son Dakika
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