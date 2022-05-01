Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1

01.05.2022 18:12
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında, Abdullah'ın pasında topla buluşan Ahmet Sagat, Diack'ı geçerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Menemenspor'da, Sinan'ın ortasına yükselen Toni'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

53. dakikada orta alandan yüklenen Tuzlaspor'da Harris'in pasında topla buluşan Ezeh, topa yerden vurarak sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

74. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor'da, Sabbah sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu attı ancak kaleci Emre Koyuncu gole izin vermedi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Deniz Turgut xx, Suat Güz xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Oğuzhan Çapar xx, Ömer xx, Emre Adıgüzel x (Sabbah dk. 46 x), Cisse xx, Kerem xx (Anıl dk. 90+1 ?), Abdullah Aydın xx, Toni xx (Enes dk. 89 ?), Himmet x (Kehinde dk. 75 x), Ahmet Sagat xx

Yedekler: Murat, İsmail, Ahmet Aslan, Cem, Emre Özer, Abdullah Karataş

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Diack xx, Rotman xx, Çekdar x (Sedat dk. 67 x), Harris xx (Bardhi dk. 85 ?), Ahmet Yazar xx (Gökhan dk. 90,+4 ?), Ezeh xx

Yedekler: Angeler, Fatih, Seymen, Safa, Hurşit, Kulakov, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Ahmet Sagat (dk. 8) (Menemenspor), Ezeh (dk. 53) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Toni, Sinan, Abdullah Aydın (Menemenspor), İsmail, Rotman (Tuzlaspor) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1

YORUMLAR
500
Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak Menemenspor'un konuğu Tuzlaspor Menemenspor'un konuğu Tuzlaspor

Abdullah Aydın, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:26:27. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement