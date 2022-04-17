Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0

17.04.2022 18:08
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada defansın arkasına atılan uzun topta rakibin hatasından faydalanan Yasin Güreler'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

27. dakikada Adanaspor'un kontratağını kesen Zahid, ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Burak Çapkınoğlu çeldi. Oyun içinde kalan topa sert bir şut çeken Şahverdi'nin vuruşu sol köşeden dışarı çıktı.

30. dakikada Geraldo sağ kanattan topu ceza sahasında bekleyen Chahechouhe'a aktardı. Chahechouhe'nun kaleciden dönen topu sol köşeye bırakan Ekinci'nin şutu ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada orta sahadan aldığı topu Eren Karadağ kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasından çektiği şutta kaleci Alkan topu kornere çeldi.

53. dakikada Eren Karadağ'ın pasıyla buluşan Ciss'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zahid, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri salladı. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Yasin Güreler xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx, Şahverdi Çetin x (İshak Çakmak dk. 76 x), Abdullah Durak xx, Zahid xxx (Ali Kaan Güneren dk. 76 x), Chahechouhe xxx (Ariyibi dk. 69 x), Cem Ekinci xx (Eren Derdiyok dk. 69 x), Geraldo xx (Atakan Dama dk. 90+1 ?)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Pinto, Hakan Öztürk, Alperen Babacan, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xx, Donkor xx, Evren Korkmaz x (Kadir Keleş dk. 90+1 ?), Roche xx, Fıratcan Üzüm xx (Harun Kaya dk. 76 x), Bruns xx, Benasser xx, Celil Yüksel xx (İbrahim Aksu dk. 64 x), Hifsullah İsmail Erdoğan x, Eren Karadağ xx (Ahmethan Köse dk. 64 x), Ciss xx

Yedekler: Özer Enes Soylu, Cem Özdemir, Efe Tatlı, İbe, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Cem Ekinci (dk. 30), Zahid (dk. 59) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Roche, Benasser, Kadir Keleş (Adanaspor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0

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MKE Ankaragücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı MKE Ankaragücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Adanaspor, Spor Toto, Ekinci, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Adanaspor: 0 - Son Dakika
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