Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi

21.07.2022 20:38
Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de Play-Off sisteminin değiştirilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de Play-Off sisteminin değiştirilmesine karar verdi.

Sezon sonunda ligi ilk iki sırada bitiren takımların doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de Play-Off Sistemi şu şekilde uygulanacak:

Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.

Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan Play-Off Finali'ne yükselir.

Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım, 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.

Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir.

Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takım olur. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi - Son Dakika

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