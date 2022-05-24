Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak

24.05.2022 10:10
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak

Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinin ilk maçları yarın oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinin ilk maçları yarın oynanacak.

Yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Günün bir diğer yarı final maçında ise Eyüpspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşacak. Saat 21.00'deki karşılaşma Eyüp Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar görev alacak.

Play-off yarı finalde rövanş maçları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak - Son Dakika
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