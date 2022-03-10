Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

10.03.2022 13:44
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.

Karara göre, 11- 14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18- 21 Mart haftasına alındı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı - Son Dakika


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