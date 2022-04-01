Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1

01.04.2022 21:59
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Çekdar Orhan orta yuvarlaktan savunma arkasına topu gönderdi. Ceza sahası içinde Ahmet Yazar'ın gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topla buluşan Ercan Coşkun'un vuruşunda Tuzlaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

29. dakikada Ercan Coşkun'un sol taraftan yaptığı ortada Bammou'nun kafa vuruşu direğin solundan dışarı çıktı.

54. dakikada Ferhat'ın ceza sahasında Camara'ya eliyle yaptığı müdahale sonrası hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen del Valle, topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Erkan Akbulut xx, Hüseyin Tetik xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Mehmet Coşkun xx (Samet Asatekin dk. 83 ?), İsmail Konuk xx, Erhan Kartal xx, Ferhat Öztorun xx, Lamine Diack xx, Mustafa Emre Can xx, Çekdar Orhan xx (Andrii Kulakov dk. 67 x), Gökhan Akkan xx, Ahmet Yazar xxx (Sedat Şahintürk dk. 83 ?), Safa Kınalı xx (Kadeem Harris dk. 59 x)

Yedekler: Philipp Angeler, Metincan Cici, Onat Kutay Kurt

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx (Stefano Napoleoni dk. 70 x), Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Oğuz Gürbulak xx (Emre Nefiz dk. 70 x), Kartal Kayra Yılmaz xx, Yusuf Emre Gültekin xx (Atakan Üner dk. 82 ?), Idrissa Camara xx (Antonio Mrsic dk. 82 ?), Yonathan Del Valle xx, Yacine Bammou xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Faruk Can Genç, Fatih Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Ahmet Yazar (dk. 15) (Tuzlaspor), del Valle (dk. 56 pen.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ferhat Öztorun, Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Antonio Mrsic (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1

YORUMLAR
500
Tuzlaspor Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı Tuzlaspor Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı Son dakika haberi | Tuzlaspor'dan transfer hamlesi Son dakika haberi | Tuzlaspor'dan transfer hamlesi

Ümraniyespor, Ahmet Yazar, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1 - Son Dakika


Son Dakika
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:13:05. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ümraniyespor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement