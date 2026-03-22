Spor Toto 3-2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Yasin İlhan

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, Orçun Ergün)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Furkan Dur, Cardoso, Halil İbrahim Yücel, Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Bardarov (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Kerem Süel, Fazli, Selim Yıldız)

Setler: 25-27, 25-14, 27-29, 25-18, 15-8

Süre: 127 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Spor Toto, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla 17. galibiyetini alan Spor Toto, lig etabını 4. sırada tamamladı ve play-off yarı finalinde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.