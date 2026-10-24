Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, GRK Ohrid'e 38-22 yenilip Avrupa Kupası'na veda etti

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, GRK Ohrid'e 38-22 yenilip Avrupa Kupası'na veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında GRK Ohrid'e 38-22 yenildi. Aynı salonda oynanan ilk maçı da 36-24 kaybeden Ankara temsilcisi, organizasyona veda etti.
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Kuzey Makedonya ekibi GRK Ohrid'e 38-22 yenildi.
Ohrid kentindeki Biljanini Izvori Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 geride kapatan Ankara temsilcisi, karşılaşmayı da 38-22 kaybetti.
Takımlar arasındaki anlaşma gereği aynı salonda oynanan ilk maçta da rakibine 36-24 yenilen Spor Toto, organizasyona veda etti.
Kaynak: AA
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