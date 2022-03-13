Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika

Ordu'da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen ve dün başlayan şampiyonaya, 61 ilden 800'e yakın sporcu katıldı.

Vali Tuncay Sonel, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, şampiyonanın sporculara, Ordu'ya ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Gençlerin, seremoni geçişi sırasında çok duygulandıklarını vurgulayan Sonel, "Buradan şampiyonlar çıkacak. İnanıyorum ki dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bugün de İstiklal Marşı'mızın kabulünü kutluyoruz. İleride Avrupa'da, dünyada, olimpiyatta rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay-yıldızlı al bayrağımızı, İstiklal Marşı eşliğinde inşallah sizler göklere çekeceksiniz. Biz buna canıgönülden inanıyoruz." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin bireysel sporlarda çok başarılı olduğunu belirtirken, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da Türk judosuna büyük hizmetler verip, önemli sporcular kazandırmış bir şehir olan Ordu'da bu güzel organizasyonu düzenledikleri için mutlu olduklarını aktardı.

Şampiyona, yarın sona erecek.