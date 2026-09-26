Spor Toto, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i deplasmanda 43-35 mağlup etti

Spor Toto, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i deplasmanda 43-35 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 43-35 yendi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını 23-19 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyup sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 43-35 yendi.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto, 23-19 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, sahadan 43-35 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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