Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın tribüne dönerek söyledikleri canlı yayına yansıdı: Beni oynatmayın dedim - Son Dakika
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Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın tribüne dönerek söyledikleri canlı yayına yansıdı: Beni oynatmayın dedim

26.12.2022 11:11

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor'a 5-2 yenilen Gençlerbirliği'nde kaleci Übeyd Adıyaman'ın hasta olmasına rağmen maçta forma giydiği ortaya çıktı. Taraftarlarla konuşması canlı yayına yansıyan Adıyaman, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." dedi.

Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın Bandırmaspor'a 5-2 kaybettikleri maçta taraftarlarla olan diyaloğu dikkat çekti. Hasta olduğunu belirten kalecinin kalesinde 4. golü gördükten sonra tribünlere dönerek yaptığı konuşma yayıncı kuruluş ekranlarına yansıdı.

"ALLAH BELAMI VERSİN, BENİ OYNATMAYIN DEDİM"

Übeyd Adıyaman, tribünlere dönerek yaptığı konuşmada, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Aldığı mağlubiyetlerle son sıraya kadar gerileyen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Sonuç itibariyle ilk yarıyı böyle bitirmek istemezdik. Farklı bir mağlubiyet aldık. Açıkçası puan alabilmemiz gereken bir oyun oynamadık. Sonuna kadar bu mağlubiyeti hakkettiğimizi düşünüyoruz. İlk yarı bitti yeni bir sayfa açacağız. Transfer yasağımız kalktı. Bu ligde dominant oyuncular alarak Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

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Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın tribüne dönerek söyledikleri canlı yayına yansıdı: Beni oynatmayın dedim - Son Dakika


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