Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız , Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve diğer protokol üyeleri verdi.

Han'ın ortasına kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenerek şampiyon olan Mecit Yusuf Coşkun , Berna Tut, Fatihcan Güncü, Nur Fulya Gerek, Galip Çelik, Cemile Aykoç ve Batujan Koç, Türkiye 'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da yapıldı - Son Dakika

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