Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da yapıldı - Son Dakika
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Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da yapıldı

03.08.2022 01:37
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da tamamlandı.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da tamamlandı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Manisa Şehzadeler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlendi.

Han'ın ortasına kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenerek şampiyon olan Mecit Yusuf Coşkun, Berna Tut, Fatihcan Güncü, Nur Fulya Gerek, Galip Çelik, Cemile Aykoç ve Batujan Koç, Türkiye'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve diğer protokol üyeleri verdi.

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Kaynak: AA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da yapıldı - Son Dakika
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