Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 28-25 yenerek 9. haftada 7. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Spor Toto, Ankara'da Nilüfer Belediyespor'u 28-25 mağlup etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 14-11 önde bitiren ev sahibi, 7. galibiyetine ulaşırken Nilüfer Belediyespor 3. kez mağlup oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 28-25 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto, ikinci devrede de sayı avantajını korudu ve maçı 28-25 kazandı.
Bu sonuçla başkent ekibi 7. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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