Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 28-25 yendi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto, ikinci devrede de sayı avantajını korudu ve maçı 28-25 kazandı.

Bu sonuçla başkent ekibi 7. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.