Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Altay, sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Kazımcan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Thiam'ın pozisyonunda top kalenin yanından auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Rodriguez'in ceza sahasına yaptığı ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Alanyasporlu Borja, top kendi ağlarına gönderdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması sonucunda pozisyon gol değeri kazanmadı.

74. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, kale önüne paralel bir top gönderdi, bir adım geriden kalan Oğuz pozisyondan faydalanamadı.

81. dakikada orta alandan atak yapan Alanyaspor'da, Tayfur'un pasıyla topla buluşan Oğuz, sol çaprazdan ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Olguncan xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Thaciano xx, Murat x, Eric x, Naderi x(Rodriguez dk. 46 x), Thiam x(Deniz dk. 70 x), Ceyhun x(Paixao dk. 76 x), Pinares xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Bamba x(İbrahim dk. 70 x)

Yedekler: Cihan, Rayan, Cem, Tugay, Eren, Özgür

Teknik Sorumlu: Mert Nobre

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Furkan xx(Mevlja dk. 87 x), Fatih xx, Borja xx(Tayfur dk. 70 x), Novais xx, Efkan xx, Emre xxx, Efecan xx(Milunovic dk. 87 x), Davidson xx(Candeias dk. 77 x), Eduardo xx(Oğuz dk. 70 xxx)

Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Ahmet, Emirhan, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Goller: Emre (dk. 26), Oğuz (dk. 81)(Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Naderi, Lis, Thaciano, Paixao (Altay), Milunovic (Alanyaspor) - İZMİR