56. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Muammer penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kaynak: AA

Erkan Özdamar, Deniz Türüç, Başakşehir, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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