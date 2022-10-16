Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.10.2022 17:24
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil TunçMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Caiçara), Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 74 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 67 Okaka), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Caiçara), Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 74 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 67 Okaka), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 89 Szysz), Traore

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Kağan Miray Bağış), Ali Yaşar (Dk. 78 Guri), Topalli, Ethemi (Dk. 63 Ebert), İbrahim Yılmaz (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin)

Goller: Dk. 26 ve 78 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Biglia, Dk. 74 Deniz Türüç, Dk. 82 Ndayishimiye, Dk. 90+1 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

56. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Muammer penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı atağında Berkay, sol kanattan bindiren Serdar'ın önüne pasını attı. Rakibiyle bire bir kalan Serdar, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Jensen zorlanmadan topu kontrolüne aldı.

75. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İstanbulspor ceza sahasının önünde topla buluşan Aleksic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

78. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu Duarte kafayla indirdi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ndayishimiye'nin sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0

Medipol Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Erkan Özdamar, Deniz Türüç, Başakşehir, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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