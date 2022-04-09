Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada orta sahadan Eren Albayrak'ın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Cisse'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
26. dakikada ceza sahasının içerisinden sağ çaprazdan Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
37. dakikada Gedson Fernandes'ten aldığı topla Boyd'un ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada Gedson Fernandes'in kullandığı kornerde ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde Bolasie'nin şutu ağlara gitti. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdağan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül xx, Holmen xx, Ponck xx, Eren xx, Baiano xx, Gedson Fernandes xx, Boyd xx, Sabo xx, Bolasie xx, Cisse xx
Yedekler: Tarık, Selim, Cemali, Alper, Boldrin, Ronaldo Mendes, Phiri, Deniz, Pohjanpalo, Umar
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Konyaspor: Senic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Oğulcan xx, Hadziahmetovic xx, Amilton xx, Endri xx, Zymer Bytyqi xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Barış, Alberk, Rahmonovic, Soner, Musa, M'Poku Ebunge, Michalak, Koka, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bolasie (dk. 42) (Çaykur Rizespor), Bytyqi (dk. 26) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor), Amilton (Konyaspor) - RİZE
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika