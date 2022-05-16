Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

16.05.2022 20:56
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Gradel'in ortasıyla topla buluşan Yatabare'nin şutu az farkla auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası dışından Cisse'nin yaptığı ortada Sabo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Sabo'nun ikinci denemesinde de top kaleciden oyun alanına döndü. Geriden gelen Boyd'un önünde bulduğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

31. dakikada Ulvestad'ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topta Erdoğan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdağan xx, Murat Altan xx,

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Ponk x, Emir Han x, Eren x, Phiri x, Boyd xx, Sabo x, Deniz x, Umar x, Cisse xx

Yedekler: Zafer, Efe, Güvenç, Kubilay, Selim, Pohjanpalo, Yusuf, Cemali, Ronaldo Mendes, Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Ali Şaşal x, Ahmet Oğuz x, Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Ulvestad x, Hakan Arslan x, Erdoğan Yeşilyurt xx, Fajr x, Gradel x, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Ziya, Özkan, Cofie, Felix, Mehmet, Kayode, Sefa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31) (Sivasspor)

Sarı kart: Phiri (Çaykur Rizespor) - RİZE

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır Sivasspor, Rizespor maçının taktiğini çalıştı Sivasspor, Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:16 Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement