Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak

17.03.2022 10:01
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligde 30. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

20 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

13.30 Demir Grup Sivasspor- Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Gaziantep FK- Galatasaray (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Rizespor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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