Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı

03.03.2022 16:24
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlardan 4'ünün hakemini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlardan 4'ünün hakemini açıkladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda şu isimler görev yapacak:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray: Ali Şansalan

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Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Merkez Hakem Kurulu, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı - Son Dakika


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