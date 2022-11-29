Türk futbolunda yabancı hakemlerin göreve başlayacağı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı hakem için düğmeye bastı. Ajansspor'un haberine göre; Dünya Kupası'ndan sonra Süper Lig'de yabancı VAR hakem dönemi resmen başlayacak.

ÇOĞUNLUK ONAY VERDİ

Kulüpler Birliği Vakfının geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantının da ana gündem maddesi 'Süper Lig'de yabancı VAR hakemi' oldu. Kulüpler Birliğinde büyük bir çoğunluk 'yabancı VAR hakemi' için onay verdi.

MONİTÖRE YABANCILAR GEÇİYOR

Süper Lig'de Dünya Kupası'nın ardından yabancı VAR hakemi kullanılacak. Süreç uzarsa ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemi dönemi başlayacak.