Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin

28.12.2022 00:29

Süper Lig ekiplerden Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından Behzat Ç. dizisine yönelik bir açıklama yapıldı. Ankara temsilcisi dizideki bir sahneye sert tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü, Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli kulüp, konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Behzat Ç. dizisinin senaristi, yapımcısı ve dizinin yayınlandığı platformdan özür beklediğini bildirdi.

Ankaragücü Kulübü'nden Behzat Ç. dizisine tepki: Özür dileyin

İşte Ankaragücü Kulübü'nün yaptığı açıklama:

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik. 112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları Imalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz.

Ankaragücü Kulübü'nden Behzat Ç. dizisine tepki: Özür dileyin
YORUMLAR
500
Ömer Erdoğan: 'Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor' Ömer Erdoğan: 'Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor' Recep Uçar: 'Kaliteli bir Ankara takımına karşı dağılmamak bizim adımıza güzeldi' Recep Uçar: 'Kaliteli bir Ankara takımına karşı dağılmamak bizim adımıza güzeldi'

Ankaragücü, Behzat Ç., Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin - Son Dakika


Son Dakika
00:20 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı
00:18 Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çarpıcı uyarı: Gerekirse bu gece giderim
00:17 Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin
00:13 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en son ne konuştu? Canlı yayında paylaştı
23:53 Emre Belözoğlu'ndan ünlü yorumcuya sert sözler: Çırılçıplak sokakta dolaşıyor
23:38 Davutoğlu'nun Bahçeli hakkındaki olay sözleri sonrası sunucu araya girmek zorunda kaldı
22:59 Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi! Kritik 3 konu ele alındı
22:58 Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi
22:23 Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap!
22:19 Siirt'te acı olay! Yataktan düşen 16 aylık bebek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 02:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement