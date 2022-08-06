Adana Demirspor, Berk Yıldız ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Berk Yıldız ile sözleşme imzaladı

06.08.2022 12:07
Adana Demirspor, Berk Yıldız ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Berk Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Berk Yıldız ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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