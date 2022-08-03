Sivasspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Sivasspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

03.08.2022 14:47
Sivasspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ, 2022-2023 sezonunda Sivasspor'un forma göğüs sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşması Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Erdem, Bitexen olarak hem token arzıyla hem de sponsorluklarla futbol ve basketbol olmak üzere kulüplere önemli düzeyde finansman desteği sağladıklarını belirtti.

Ayrıca amatör takımları ve kadın futbolunu da desteklediklerini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Bu takımlarımıza da hatırı sayılır finansman ve malzeme desteği sağladık. Spor alanındaki vizyonumuzla geniş yelpazede paydaşlara destek sağlamak ve teknolojik altyapımızın gücünü kullanabileceğimiz alanlarda kaynak yaratmak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak. Türk futbolunun güzide kulüplerinden Sivasspor ile devam eden forma kol ve çorap sponsorluğumuz vardı. Yeni sezon için forma göğüs sponsoru olarak bu iş birliğimizi daha da geliştiriyoruz. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese katkıları için teşekkür ediyorum."

Otyakmaz ise Bitexen ile yapılan iş birliğinden mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon Bitexen ile başladığımız birlikteliğimiz bu sezon da göğüs sponsorluğu ile daha da güçlenecek. Bitexen ile sadece sponsorluk alanında değil, geçtiğimiz sezondan itibaren teknolojinin farklı alanlarında güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Destekleri için tüm Bitexen ailesine teşekkür ediyoruz. Bitexen sponsorluğunda yeni sezonda büyük başarılara imza atmak en büyük hedefimiz. Bu sponsorluk her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mecnun Otyakmaz, Cenk Erdem, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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