Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Recep Niyaz'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Recep Niyaz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'de Recep Niyaz ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.