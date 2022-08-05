Giresunspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Giresunspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

05.08.2022 15:40
Giresunspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bitexen ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bitexen ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor ve Bitexen'in devam eden sponsorluk anlaşmasının kapsamını genişletildiği belirtildi. Bitexen'in iki sezon boyunca isim ve forma göğüs sponsoru olduğu aktarılan açıklamada, "2022-2023 ve 2023-2024 futbol sezonlarını kapsayacak iş birliği için Başkanımız Hakan Karaahmet ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem'in katılımıyla bir imza töreni düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, iki kurum arasındaki iş birliği anlaşmasının Bitexen ve Giresunspor'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bitexen'in Giresunspor'a sağladığı sponsorluk desteğinin kulübün ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Karaahmet, "Süper Lig mücadelemizde Bitexen'i yanımızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu sponsorluk anlaşması hem kulübümüzün ve hem de Bitexen markasına değer katacaktır. Kazanan her zaman Giresunspor ve Bitexen olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Cenk Erdem ise Bitexen olarak hem Token arzı, hem de çalıştıkları her kulübe sponsor olarak futbol ve basketbol olmak üzere önemli düzeyde finansman desteği sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca amatör takımları ve kadın futbolunu da desteklemeyi ihmal etmedik. Bu takımlarımıza da hatırı sayılır finansman ve malzeme desteği sağladık. Spor alanındaki vizyonumuzla geniş yelpazede paydaşlara destek sağlamak ve teknolojik alt yapımızın gücünü kullanabileceğimiz alanlarda kaynak yaratmak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak. Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Giresunspor ile devam eden çorap sponsorluğumuz vardı. Önümüzdeki iki sezon için isim ve forma göğüs sponsoru olarak bu iş birliğimizi daha da ileriye taşıyoruz."

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Kaynak: AA

Hakan Karaahmet, Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

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