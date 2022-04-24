Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

24.04.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içinde Biglia'nın, Chiquinho'ya yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada topun başına Chiquinho meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sağ kanattan Davide Biraschi'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Alexis Perez'in, Borini'ye yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı verdi.

52. dakikada topun başına geçen Pesic, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

57. dakikada Emre Mor'un pasında topu alan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

65. dakikada orta sahadan ara pasında defansın arkasına sarkan Jimmy Durmaz top kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Karagümrük yarı sahasında Jimmy Durmaz, Alexis Perez'e faul yaptı. Pozisyonun devamında Jimmy'nin Perez ile diyaloğu sonrası hakem Erkan Özdamar Jimmy Durmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Hakan Karabalcık xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Davide Biraschi xx, Burak Bekaroğlu xx, Derrick Luckassen xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx (Toure dk. 82 ?), Kristijan Bistrovic x (Fabio Borini dk. 46 x), Levent Mercan x (Adnan Uğur dk. 46 x), Yann Karamoh x (Jimmy Durmaz dk. 46 xx), Aleksandar Pesic xx (Ahmed Musa dk. 87 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Hamidou Traore xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 68 x), Flavio x, Suleymanov x (Diabate dk. 68 x), Chiquinho x, Serginho x (Ibrahima Balde dk. 87 ?), Umut Nayir x

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Anıl Çınar, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Pesin (dk. 52 pen.), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Chiquinho (dk. 48 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti! Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti! VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor maçının ardından VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor maçının ardından VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 01:34:06. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement