Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içinde Biglia'nın, Chiquinho'ya yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada topun başına Chiquinho meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlara gönderdi. 0-1
51. dakikada sağ kanattan Davide Biraschi'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Alexis Perez'in, Borini'ye yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı verdi.
52. dakikada topun başına geçen Pesic, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
57. dakikada Emre Mor'un pasında topu alan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
65. dakikada orta sahadan ara pasında defansın arkasına sarkan Jimmy Durmaz top kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
77. dakikada Karagümrük yarı sahasında Jimmy Durmaz, Alexis Perez'e faul yaptı. Pozisyonun devamında Jimmy'nin Perez ile diyaloğu sonrası hakem Erkan Özdamar Jimmy Durmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Hakan Karabalcık xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Davide Biraschi xx, Burak Bekaroğlu xx, Derrick Luckassen xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx (Toure dk. 82 ?), Kristijan Bistrovic x (Fabio Borini dk. 46 x), Levent Mercan x (Adnan Uğur dk. 46 x), Yann Karamoh x (Jimmy Durmaz dk. 46 xx), Aleksandar Pesic xx (Ahmed Musa dk. 87 ?)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Giresunspor: Okan Kocuk xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Hamidou Traore xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 68 x), Flavio x, Suleymanov x (Diabate dk. 68 x), Chiquinho x, Serginho x (Ibrahima Balde dk. 87 ?), Umut Nayir x
Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Anıl Çınar, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Pesin (dk. 52 pen.), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Chiquinho (dk. 48 pen.) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 77) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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