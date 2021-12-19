Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Göztepe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin şutu Viviano'dan döndü. Kaleciden dönen topu önünde bulan Soner Aydoğdu'nun şutuna Viviano müdahale etti. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Viviano yine gole izin vermedi.
27. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde kafa vuran Cherif Ndiaye'nin şutu az farkla auta gitti.
45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmed Musa, 2 rakibini çalımlayıp pasını Andrea Bertolacci'ye verdi ancak Bertolacci, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Gökhan Barcın xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx, Atakan Çankaya xx, David Tijanic xx, Cherif Ndiaye xx, Adis Jahovic xx
Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Wilker Angel, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Yalçın Kayan, Lourency, Ege Özkayımoğlu
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Vegar Hedenstad xx, Burak Bekaroğlu xx, Ervin Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Adnan Uğur xx, Andrea Bertolacci xx, Yannis Salibur xx, Ahmed Musa xx, Yann Karamoh xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Efe Tatlı, Tunay Torun, Fabio Borini, Vato Arveladze
Teknik Direktör: Volkan Demirel - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor