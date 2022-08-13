Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

13.08.2022 22:49
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Saha idmanında koşu ve ısınma hareketleri sonrası pas idmanı gerçekleştirilirken, antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Serdar Aziz kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika

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