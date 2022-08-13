Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri 'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika

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