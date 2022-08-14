Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
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Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

14.08.2022 22:16
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istedikleri gibi başladıkların söyledi.

Topa ve oyuna hakim bir oyun anlayışları olduğunu dile getiren Dalcı, ilk 10-15 dakika bunu doğru yaptıklarını belirtti.

Daha sonra orta sahada sayısal üstünlüklerini kaybettiklerini vurgulayan Dalcı, "İkinci yarıda bunları düzeltmek için gerekli uyarılar yapıldı ama tabi ilk duran toptan golü yememiz takımda kırılganlığa sebep oldu. Belli bir hamle yapma durumu söz konusuydu. Bu hamlelerimizi yaptıktan sonra oyuna ortak olduk ve son 15-20 dakikayı tamamen üstün geçirdik diyebilirim. Bugün ki sıkıntımız şuydu, bu güçlü oyunumuzu biz 90 dakikaya yayamamanın sıkıntısını yaşadık. En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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