Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

15.08.2022 20:20
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol taraftan topu alarak ceza sahası içerisine giren Bytyqi'nın sert vuruşu az farkla kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

36. dakikada Chouiar verdiği pasla meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz'in şutu kaleyi bulmadı.

37. dakikada topla birlikte ceza sahasının ön çizgisine ilerleyen Deniz Türüç, sol ayağıyla topa sert vurdu. Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

44. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içerisinden gönderdiği meşin yuvarlak Soner'de kaldı. Ceza yayının üzerinden direkt vuruş yapan Soner'in gönderdiği topu kaleci Volkan kurtardı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx

Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Francisco Javier Calvo xx, Guilherme Haubert Sitya xx, Konrad Hubert Michalak xx, Soner Dikmen xx, Amir Hadziahmetovic xx, Zymer Bytyqi xx, Amar Rahmanovic xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Robert Muriç, Sokol Cikalleshi, Kahraman Demirtaş, Adem Eren Kavak, Bruno Lourenço Paz, Cebrail Kareyel, Amilton Minervino da Silva

Teknik Direktör: İlhan Palut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx, Leo Duarte xx, Alexandru Epureanu xx, Lucas Lima xx, Danijel Aleksic xx, Youssuf Ndayishimiye xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx, Mounir Chouiar xx, Patryk Szysz xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Rodrigo Biglia, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Chuka Stefano Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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