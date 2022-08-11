Adana Demirspor Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak - Son Dakika
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Adana Demirspor Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

11.08.2022 13:24
Adana Demirspor Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Adana Demirspor- Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak olan Adana Demirspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak - Son Dakika
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