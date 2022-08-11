Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak olan Adana Demirspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Adana Demirspor Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak - Son Dakika

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