İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
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İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

22.08.2022 22:30
İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, "Bu maça kadar galip gelememiş 2 takımdık. İki ekip için de kırılma maçı gibiydi. Hem duygularına hem de taktiksel stratejisine sadık kalan takım daha baskın çıkacaktı. Geriye düştükten sonra oyuna dönebilmeliydik. İlk yarı içeri 2-1 galip girebilirdik ancak 2-0 geride girdik. Set oyununda, top rakipteyken ve duran toplarda geniş bir hazırlığımız vardı. Her alanları kullanarak çok pozisyon oluşturduk. Gol şansı yakaladık. En kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik." diye konuştu.

Lige iyi hazırlandıklarını belirten Korkmaz, "Süper Lig'in kıymetini bilmemiz lazım. Nerede olduğumuzun farkına varmalıyız. Süper Lig'de 6 sezon yardımcı antrenörlük yaptım. Süper Lig'in ne olduğunu çok iyi biliyorum. Taktik ve teknik olarak tüm hazırlıklarımızı yaptığımızı düşünüyorum. Sahada da bunu gördüğümüzü umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fazla transfer yapamadıklarına ilişkin bir soruya Korkmaz, "Yapmak istemediğim en büyük şey şikayet etmek. Verdiğim raporda her şey vardı. Ama artık lig başladı. İşim maçlara hazırlanmak. Transferi ben yapamam. Bunu konuşmaktan hoşlanmıyorum da. Kulübün yapısı itibarıyla belli başlı rakamlar var. Ben de o aralıkta oyuncu bakınca beğenemiyorum. Bunu bilerek de buradayım. Sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'da ve Afrika'da süre alamayan oyuncuları garip rakamlara buraya getirmek istemiyorum. Toparlanmamız lazım. Elimizde çok fazla genç oyuncu var. Bize lazım olan şey genç mi usta oyuncular mı?" şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Zeki Korkmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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