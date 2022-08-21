Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor maçının ardından

21.08.2022 22:11
Yukatel Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

ATAN: MAÇI DETAYLARDA KAYBETTİK Ligin önemli bir takımına karşı mücadele ettiklerini söyleyen Atan, "Çok ciddi ve iyi kadrosu olan, oyunu dominant oynayan bir takıma karşı oynadık. Uzun bir süre iyi durduk. Gole kadar biz golü atacağız derken golü yedik. İstatistiklere bakıldığında detaylarda kaybettik. Çok üzüldük diyemem, iyi mücadele ettik. İyi oyun kurduk. Bugün maçı detaylarda kaybettik. Bir sonraki maçta seyirci desteğiyle kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.  "MENSAH ÖNEMLİ BİR OYUNCU" Takımın önemli ismi Mensah'ın gelecek haftalarda daha fazla süre alabileceğini belirten Atan, "Mensah önemli bir oyuncu. 10 ay oldu sakatlanalı. Kendisiyle görüşüyoruz. 5'inci ya da 6'ncı haftada, tam olarak oynayacak şekilde hazır hale getirmek istiyoruz. Yavaş yavaş aldığı süreler uzuyor ve zorluk derecesi yüksek anlarda da sahaya çıkartıyoruz. İyi çalışıyor" diye konuştu.SÖZER: ÖNEMLİ MAÇLAR OYNUYORUZ  Zor maçlar oynadıklarını ifade eden Sözer ise, "Kazanmak istedik. Son 30 günde 9 maç yaptık. Yoğun geçiyor. Önemli maçlar oynuyoruz. Bizim için önemli bir hafta. Chadli güzel bir gol attı. Berkay da bir gol buldu. Mesut 15 dakika oynadı. Konsantrasyonumuzu Antwerp maçına vereceğiz. Salı ve çarşamba günü hazırlanarak maçtan galibiyet istiyoruz. Hedefimiz Avrupa'da gruplara kalmak. Maçı almamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.   "MESUT ÇOK İSTEKLİ" İlk maçına çıkan Mesut Özil ve takımın yeni transferi Traore için de Sözer, "Mesut'u Fenerbahçe'den tanıyoruz. İstekli ve ilk maçında oynamayı hak etti. Gelecek maçlarda da yer yer alacak. Traore'yi önceden de tanıyorum. Kanat oynar, 2'nci santrfor oynar ve tek olarak da ileride yer alabilir. Farklı bölgelerde oynayabiliyor" ifadelerini kullandı.  "HER OYUNCUMUZU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kayserispor maçında Volkan'ın yerine Muhammed Şengezer'in yer alması hakkında da Sözer, "Volkan çok iyi 8 maç oynadı. Bugün Muhammed'e güvendik, onu da oynatmak istiyoruz. Rotasyon yaptık. Her oyuncuyu kadromuzda değerlendiriyoruz. Birlikteliğimiz var ve oyuncular birbirlerini destekliyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

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