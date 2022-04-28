Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 36. haftanın programı şöyle:
6 Mayıs Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adana Demirspor- Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
Kaynak: AA
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