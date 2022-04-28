Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu

28.04.2022 14:43
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 36. haftanın programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor- Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

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Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu - Son Dakika


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