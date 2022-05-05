Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor- Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş- Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan