Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

05.05.2022 12:30
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor- Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş- Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

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Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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