Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Son iki ayda gösterdiğimiz hem ofansif hem de defansif dinamik ve hızlı futbolu sergileyemedik. İstediğimiz fikirleri uygulayamadık." dedi.

Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Ofansif ve defansif anlamda fikirlerini çok az sahaya yansıttıklarını anlatan Jesus, " Valencia'nın erken gördüğü kırmızı kartın da bunda etkisi var. 10 kişi kalmamıza rağmen golü yemedik. Son iki ayda gösterdiğimiz hem ofansif hem de defansif dinamik ve hızlı futbolu sergileyemedik. İstediğimiz fikirleri uygulayamadık. Maçta nadir gol pozisyonu oldu. Rakibimiz geliştirdiği ender atakta golü buldu ve maçı 1-0 kazandı." diye konuştu.

"Değişikliklerle maça çözüm bulmaya çalıştık"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Jesus, şunları ifade etti:

"Yaptığımız değişikliklerle maça çözüm bulmaya çalıştık. Takıma defansif ve ofansif anlamda dinamiklik katmaya çalıştık. Devre arasında yaptığımız değişiklikle maçı dengeye getirdik. Rakibimiz bizi şaşırtacak hızlı kontrataklar yapmadı bugün. İlk yarıda 1 kişi eksik kaldık. Bu yüzden rakibimizi geride kabul ettik. Onlara hızlı atak yapacak boşluklar bırakmadık. Takımın genel performansına baktığımızda bugünkü oyunumuz gerçek performansımızı göstermiyor. Bugün çok iyi bir performans sergileyemedik ama gerçek seviyemiz bu değil. Oyuncularıma inanıyorum. Bugün oyuncularım iyi bir performans sergilemedi, gerçek seviyemizin daha önceki maçlarda gösterdiğimiz performans olduğunu biliyorum. Valencia'nın pozisyonunu kendi içimizde konuşup, değerlendireceğiz."