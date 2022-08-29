Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Buradan alınan 1 puan değerli ama bugüne bakıldığında oyunun büyük bölümünde galibiyete yakın taraftık." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da maç öncesi hedefinin kazanmak olduğunu belirterek, "Oyunu 90 dakika olarak değerlendirdiğimizde topa daha çok sahip olan, daha çok net pozisyona giren takımdık. Oyunu daha çok yöneten taraftık. Rakibin uzun top geçiş oyunuyla bulmaya çalıştığı pozisyonlar oldu." şeklinde konuştu.

Hiçbir maça beraberlik için çıkmadıklarını vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Bu maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Tabii ki Trabzonspor deplasmanı önemli bütün takımlar için. Buradan alınan 1 puan değerli ama bugüne bakıldığında oyunun büyük bölümünde galibiyete yakın taraftık. Kazanamadığımız için üzgünüz. Oyun olarak geçen hafta ikinci yarı iyiydi, bugün de iyiydik. Üstüne koyacağız. Takım olmaya başladık. İnşallah ilerleyen haftalarda daha çok gol atan, pozisyonlara giren takım ortaya çıkaracağız."

Buruk, ligin ilk 4 haftasında hakemlerin VAR'a fazla gitmemesine ilişkin bir soru üzerine de "Demin seyrettiğimiz net bir el pozisyonu var. Onda çağrılmadı. Telefondan izledim. Maçta çok fazla çağrılmadı. Dört haftada hakemler açısından çok mutlu musunuz derseniz, çok mutlu değiliz. Bu mutsuzluğu belki bütün takımlar yaşıyor. Hakemle ilgili konuşmuyorum ama bir pozisyon çok net penaltı olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Boey'un takımdan ayrılacağı yönündeki haberler ve Mertens'in performansına ilişkin bir soru üzerine de Buruk, şunları söyledi:

"Bizimle devam edecek. Onunla ilgili bir düşüncemiz yok. Zaten şu anda takımımızın performans olarak bugün de bunu gördük, takımın en iyilerinden biriydi. Mertens'in geçen hafta da etkisini hissettik. Bu hafta da maç boyunca yarattığımız pozisyonlarda vardı. Sadece topla değil topsuz da bir şeyler yaptı. Performansından mutluyuz. Takıma geç katıldı. Transferden önce bireysel olarak antrenmanlar yaptı. Şu an yüzde 60'ında, yüzde 100'ünü yakaladığımızda daha önemli oyuncu olacak."