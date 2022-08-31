Antrenmana sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Edin Visca , Vitor Hugo , Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan katılmadı. İtalya 'dan dönen ve sakatlığı süren Bruno Peres de antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha ortasındaki toplantısına katıldıktan sonra kondisyon salonuna döndü.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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